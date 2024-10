Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigung mit hohem Sachschaden am Tweelbäker See

Delmenhorst (ots)

Am Tweelbäker See in der Gemeinde Hude haben Unbekannte durch Vandalismus hohen Sachschaden verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Sonntag, 20. Oktober 2024, 22:00 Uhr, bis Montag, 21. Oktober 2024, 10:00 Uhr, haben Randalierer im Kuhlmannsweg ein aufgestelltes Strömungsmodell aus einer Verankerung gehebelt und umgeworfen. Am acht Meter langen und ungefähr 1.000 Kilogramm schweren Modell, das in Eigenleistung und auf Kosten einer Interessensgemeinschaft errichtet wurde, entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 2.500 Euro.

Wer im Bereich des Beachvolleyballfeldes am Ostufer des Sees mögliche Verursacher gesehen hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, unter 04408/80903-0 Kontakt mit der Polizei in Hude aufzunehmen.

