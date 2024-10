Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden nach medizinischem Notfall auf der Autobahn 1 in Bakum



Nach einem medizinischen Notfall ist am Dienstag, 22. Oktober 2024, gegen 08:30 Uhr, ein Autofahrer in Bakum von der Fahrbahn der Autobahn 1 abgekommen. An seinem Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.

Der 61-jährige Mann aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis war mit einem Ford auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg kam er gesundheitlich bedingt erst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im eingerichteten Baustellenbereich mit der errichteten Gleitschutzwand. Er setzte die Fahrt fort und wollte den Sattelzug eines 49-Jährigen aus dem Münsterland überholen, wobei es zu einem weiteren Zusammenstoß kam. Danach war der Ford nicht mehr fahrbereit und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand.

Der 61-Jährige wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und mit Verdacht auf einen Schlaganfall in ein Krankenhaus gefahren. Am Ford und dem Sattelanhänger entstanden erhebliche Schäden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Es bildete sich ein ungefähr fünf Kilometer langer Stau, der bis zur Anschlussstelle Vechta zurückreichte und sich erst nach der Bergung und Aufhebung der halbseitigen Sperrung langsam auflöste.

