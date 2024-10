Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Baucontainer in Stadland +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 18. Oktober 2024, 13:45 Uhr, bis Montag, 21. Oktober 2024, 7:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Baucontainer in dem neu entstehenden Gewerbegebiet an der Bundesstraße 437 (Schweier Straße). Es wurden diverse Werkzeuge entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Durch Zeugen wurden später Koffer für die entwendeten Werkzeuge in der Straße "Burenreege" aufgefunden.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder in der genannten Zeit in der "Burenreege" Fahrzeuge oder Personen feststellen konnten, die Werkzeugkoffer entsorgten, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Nordenham, 04731 / 26940, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell