Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Sennelager (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch, 04. September, 18.00 Uhr, auf Donnerstag, 05. September, 06.45 Uhr, in eine Lagerhallte an der Bielefelder Straße in Paderborn-Sennelager eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter zerstörten ein Zaunelement, um auf das Firmengelände zu gelangen. Sie hebelten im Anschluss die Tür einer Lagerhalle auf und entwendeten Werkzeuge. Weiteres Diebesgut stand in einer Schubkarre zur Abholung bereit. Möglicherweise wurden die Täter gestört, ließen die Beute zurück und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sachdienliche Hinweise über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell