POL-PB: Einbrüche in Lebensmittelmarkt und Bäckerei - Täter entkommen ohne Beute

Büren/Delbrück (ots)

(mb) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten es Geschäftseinbrecher in Büren-Wewelsburg und Delbrück auf Tresore abgesehen.

Um 00.40 Uhr löste die Alarmanlage einem Lebensmittelgeschäft an der Salzkottener Straße in Büren-Wewelsburg aus. Eine Anwohnerin wurde wach und schaute aus dem Fenster. Sie beobachtete drei schwarz gekleidete Personen mit Kapuzenpullovern, die aus dem Geschäft kamen und zu einem größeren dunklen Fahrzeug, SUV oder Kombi, rannten, welches an der Ecke Vom-Stein-Straße stand. Sie fuhren in Richtung Burg davon. Die Polizei stellte am Tatort fest, dass die Täter durch die Eingangstür in das Gebäude gelangt waren. In Nebenräumen hebelten sie einen Stahlschrank auf und versuchten einen Tresor aufzubrechen. Ohne Beute ergriffen sie die Flucht.

In Delbrück an der Ostenländer Straße ging der Alarm gegen 01.45 Uhr in einer Bäckereifiliale los. Hier konnten Zeugen zwei Täter im Geschäft ausmachen, aber nicht weiter beschreiben. Die Einbrecher hatten die Eingangstür der Bäckerei aufgehebelt und in einem Lagerraum vergeblich versucht, einen Tresor aus Befestigung zu reißen. Auch in diesem Fall machten sie keine Beute. Zur Fluchtrichtung oder einem Täter-Fahrzeug liegen in diesem Fall noch keine Informationen vor.

In beiden Fällen sucht die Polizei weitere Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen oder verdächtigen Fahrzeugen machen können. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

