POL-PB: Autofahrer ohne Führerschein und Auto-Zulassung mit gefälschten Kennzeichen unter Drogeneinfluss unterwegs

(mb) Bereits letzte Woche war ein zunächst unbekannter Mann mit einem Honda Civic vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Am Dienstagabend flüchtete er erneut und verunglückte. Die Polizei nahm den unverletzten Tatverdächtigen vorläufig fest.

Letzte Woche Mittwoch wollte eine Polizeistreife um 03.30 Uhr auf dem Südring ein Auto wegen defekter Beleuchtung stoppen. Der Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete. Er fuhr mehrfach bei Rot über Ampeln über die Giselastraße und die Borchener Straße. Der Honda bog in die Halberstädter Straße ab, dann verloren die Polizisten den Wagen aus den Augen. Bei der Überprüfung des abgelesenen Kennzeichens fiel auf, dass dieses nicht vergeben war.

Am Dienstagabend kam der Honda mit den gefälschten Kennzeichen einer anderen Polizeistreife auf der Borchener Straße entgegen. Die Beamten wendeten und folgten dem Wagen. Als die Polizisten Anhaltezeichen einschalteten, gab der Fahrer erneut Gas. Er fuhr mit überhöhtem Tempo durch Wohngebiete an der Abtsbrede und dann wieder auf die Borchener Straße stadtauswärts. Als er bei Rot über die Kreuzung Giselastraße/Breslauer Straße fuhr, musste ein Autofahrer eine Vollbremsung machen. Wieder bog der Honda-Fahrer in die Halberstädter Straße. Die Polizisten folgten mit Blaulicht und Martinshorn ein ganzes Stück hinter dem Fahrzeug. In der Rechtskurve zum Bockweg kam der Honda nach rechts von der Straße ab und landete in dichtem Gebüsch. Der Fahrer blieb unverletzt. Er ließ sich widerstandslos von den Polizisten vorläufig festnehmen. Am Auto entstand nur leichter Sachschaden.

Neben den gefälschten Kennzeichen am Auto fanden die Beamten weitere gefälschte Kennzeichen im Kofferraum des Hondas. Der 21-jährige Fahrer gab zu, dass der kürzlich gekaufte Pkw nicht zugelassen sei und er keinen Führerschein habe. Er stand zudem unter Drogeneinwirkung. Deswegen musste der junge Mann mit zur Wache, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Das Auto stellte die Polizei sicher. Gegen den 21-jährigen Paderborner läuft jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Straßenverkehrsgefährdung sowie weiterer Verkehrsdelikte.

