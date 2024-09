Polizei Paderborn

POL-PB: Sieben Verletzte bei Verkehrsunfällen

Paderborn (ots)

(mb) Bei Unfällen mit E-Scootern, E-Bikes und Lastenrädern sind am Mittwoch sechs Personen verletzt worden. Eine Frau stürzte im Bus. Es blieb in allen Fällen bei leichten Verletzungen.

Um 07.50 Uhr stürzte ein 16-Jähriger mit seinem E-Scooter auf der Brakeler Straße an der Einmündung Bürener Weg. Eine Zeugin rief den Rettungsdienst. Mit einer Platzwunde am Kopf kam der Junge ins Krankenhaus.

Ein 35-jähriger Mann war gegen 11.00 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Radweg am Heierswall unterwegs und bog an der Paderbrücke in die Unterführung zur Stollbergallee ein. Zeitgleich fuhr eine 38-jährige Frau mit einem Elektro-Lastenfahrrad von der Stollbergallee kommend durch die Unterführung. Im Kurvenbereich kam es zu einer Kollision der beiden Radler. Beide erlitten leichte Blessuren, mussten aber nicht sofort medizinisch versorgt werden.

Am Rathausplatz stieg ein 81-jährige Frau um 11.25 Uhr in einen Linienbus. Beim Anfahren des Busses stürzte die Seniorin und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Beim Abbiegen an der Kreuzung Dubelohstraße/Hatzfelder Straße übersah ein 54-jähriger Sattelzug-Fahrer um 17.22 Uhr eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin. Die Frau kollidierte mit dem Unterfahrschutz des Lasters und stürzte. Ein Notarzt versorgte die Verletzte am Unfallort. Sie kam ins Krankenhaus.

Ein weitere Abbiegeunfall ereignete sich um 18.55 Uhr an der Driburger Straße in Höhe der oberen Einmündung der Schulze-Delitzsch-Straße. Hier übersah ein 24-Jähriger mit Fiat 500 eine vorfahrtsberechtige 37-jährige Frau, die mit einem Lastenfahrrad auf dem Fahrrad-Schutzstreifen unterwegs war. Die verletzte Radlerin musste mit einem Rettungswagen in ein Hospital gebracht werden.

Um 19.05 Uhr meldete ein Zeuge einen Unfall mit zwei Jungen auf einem E-Scooter, die in Elsen an der Von-Ketteler-Straße gegen einen Ampelmast geprallt seien und wohl bewusstlos wären. Der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Polizei eilten zur Unfallstelle. Dort stellte sich heraus, dass zwei Jugendliche auf dem Radweg an der Von-Ketteler-Straße Höhe Gunnestraße am Bordstein gestürzt waren. Laut Zeugen wären beide sofort wieder aufgestanden, hätten sich auf den E-Roller gestellt und wären in der Gunnestraße verschwunden. Im Wohngebiet konnte die Polizei den 15-jährigen E-Scooter-Fahrer und einen Sozius (14) ausfindig machen. Während der Fahrer beim Sturz keine Verletzungen erlitten hatte, war der verbotswidrig mitfahrende Sozius leicht am Arm verletzt. Er wurde am Unfallort vom Rettungsdienst behandelt. Beim Fahrer bemerkten die Polizeibeamten Anzeichen von Drogenkonsum. Ein Betäubungsmittel-Vortest bestätigte den Verdacht. Der 15-Jährige gab an, Cannabis gefunden und ausprobiert zu haben. Er musste mit zur Blutprobe. Jetzt läuft ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen.

