POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Brennender PKW nach Verkehrsunfall mit LKW - Vollsperrung der Bundesautobahn 28

Am Montag, den 21.10.2024, gegen 14:40 Uhr befährt ein 47-jähriger Auricher mit seinem PKW Mercedes die Bundesautobahn 28 in Fahrtrichtung Leer. Kurz hinter dem Autobahndreieck Delmenhorst kommt es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem PKW des Aurichers und dem Anhänger eines vorrausfahrenden LKWs, in dessen Folge der stark beschädigte Mercedes zu brennen beginnt. Der 47-jährige Fahrzeugführer kann sich eigenständig und unverletzt aus dem Fahrzeug befreien und der Entstehungsbrand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch Ersthelfer gelöscht werden. Aufgrund des großen Trümmerfeldes auf der Fahrbahn wird die Bundesautobahn 28 in Fahrtrichtung Leer für die Durchführung von Reinigungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt

