Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit 3 leicht verletzten Personen in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 11.07.2024 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 73-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem PKW Renault in Neubrandenburg die Johannisstraße. Nach derzeitigen Ermittlungsstand hatte der Fahrzeugführer gesundheitliche Probleme in deren Folge er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dadurch kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun und mehreren Bäumen. Anschließend kam der PKW an einer Böschung zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde beim dem Unfall leicht verletzt. Auch zwei Insassen des PKW, ein 22-jährige und eine 24-jährige deutsche Staatsangehörige wurden ebenfalls leicht verletzt und im Klinikum Neubrandenburg behandelt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 22.000 Euro. Dieser wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell