Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 in Ganderkesee +++ Verursacher entfernt sich vom Unfallort +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hohen Sachschaden hat eine bislang unbekannte Person am Sonntag, 20. Oktober 2024, gegen 06:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Ganderkesee verursacht. Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde unbeleuchtet auf der Autobahn zurückgelassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die gesuchte Person befuhr die Autobahn 28 mit einem Kleintransporter in Richtung Oldenburg. Zwischen der Rastanlage Hasbruch und der Anschlussstelle Hude kam der Transporter von der Fahrbahn ab, prallte zunächst in die Außenschutz- und im weiteren Verlauf in die Mittelschutzplanke. Die Fahrt wurde trotz massiver Schäden fortgesetzte, endete aber am Ende des Beschleunigungsstreifens der Anschlussstelle Hude. Hier kam der Kleintransporter auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Ohne das Fahrzeug abzusichern, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Es folgten ein 55-jähriger Mann aus Friesland und ein 31-jähriger Mann aus Ostfriesland, an deren Fahrzeugen durch das Überfahren von Trümmerteilen Schäden entstanden. Der Gesamtschaden wurde so auf etwa 14.500 Euro geschätzt.

Wer Angaben zum Fahrer des Transporters der Sprinterklasse machen kann, wird gebeten, unter 04435/9316-115 Kontakt mit der Autobahnpolizei Ahlhorn aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell