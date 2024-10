Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgänger von alkoholisiertem Autofahrer erfasst

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntag, 20. Oktober 2024, 19:35 Uhr, einen Fußgänger in Delmenhorst erfasst und verletzt.

Der 37-jährige Delmenhorster befuhr mit einem Kleinwagen die Straße "Am Stadion" in Richtung der Elbinger Straße und bog nach links in die Düsternortstraße ab. Dabei erfasste er einen 80-jährigen Fußgänger aus Delmenhorst, der den Kreuzungsbereich bei grünem Ampellicht in Richtung Elbinger Straße überquerte. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug erlitt der 80-Jährige Verletzungen, die vor Ort als leicht eingestuft wurden. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gefahren.

Bei der Befragung des 37-jährigen Autofahrers stellten Beamte der Polizei Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,11 Promille. Gegen den Delmenhorster wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

