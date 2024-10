Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 20.10.2024

Delmenhorst (ots)

Autobahnpolizei Ahlhorn: Fünf Unfälle auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Vechta und Holdorf

Am Samstag, 19.10.2024, kam es auf der BAB 1 zwischen den Anschlussstellen Vechta und Holdorf in beiden Fahrtrichtungen zu mehreren Verkehrsunfällen. Gegen 10:00 Uhr kam es auf der BAB 1 in Rtg. Bremen zu stockendem Verkehr in Höhe der Anschlussstelle Vechta im Baustellenbereich und einem Auffahrunfall zwischen drei PKW, wobei eine Person leicht verletzt wurde und Sachschaden in Höhe von 4500,- Euro entstand. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Unmittelbar darauf kam es nur wenige 100 Meter davor im Baustellenbereich an der Anschlussstelle Vechta zu einem weiteren Auffahrunfall zwischen zwei Beteiligten PKW. Hier wurden vier Personen leicht verletzt, die vor Ort in Rettungswagen versorgt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5500,- Euro. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Gegen 13:00, 15:40 und 16:30 Uhr kam es in der Gegenrichtung zwischen den Anschlussstellen Lohne und Holdorf im Baustellenbereich zu drei Auffahrunfällen zwischen jeweils zwei PKW. In einem Fall wurden zwei Personen leicht verletzt und der auffahrende PKW war nicht mehr fahrbereit. Dieser blockierte bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes den linken Fahrstreifen, was zu einer erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung und Staubildung führte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000,- Euro. Gegen einen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet, gegen zwei weitere Verursacher wurden jeweils Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der BAB 28 im Autobahndreieck Delmenhorst - Fahrer leicht verletzt

Am 19.10.2024 kam es im Autobahndreieck Delmenhorst in Fahrtrichtung Bremen, in der Abfahrt von der BAB 28 zur B 75 aus Richtung Oldenburg kommend, zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW. Der 21-jährige Fahrer aus Delmenhorst kam mit seinem PKW im Kurvenverlauf auf der nassen Fahrbahn und überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanke. Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste im Rettungswagen vor Ort versorgt werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

