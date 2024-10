POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 20.10.2024

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: Küchenbrand Am 20.10.2024, um 01.31 Uhr, wurde in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Moritz-von-Schwind-Straße in Delmenhorst ein Brand gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einer Küche zu einem Brandausbruch. Die Bewohner verließen die Wohnung rechtzeitig und blieben unverletzt. Der Brand wurde von der Feuerwehr Delmenhorst (Berufsfeuerwehr und freiwillige ...

