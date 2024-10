POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen vom 19.10.2024

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

++ Einbruch ++

Dötlingen-Voßberg. Am Freitagvormittag kam es in der Straße "zum Hubertus" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter nutzten die kurze Abwesenheit der Bewohner und drangen zischen 09.30 Uhr und 11.30 Uhr gewaltsam in das Haus ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, Tel. 04431-9410 in Verbindung zu setzen

.

++ Einbrüche in Transporter ++

Gemeinde Wardenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu mehreren Einbrüchen in Firmentransporter. In den Ortschaften Hundsmühlen und Achternmeer wurden die Türen von insgesamt fünf Transportern aufgebrochen und diverse Werkzeuge und Maschinen aus dem Innenraum entwendet. Die Fahrzeuge waren vor Privathäusern und Firmen abgestellt. Ein weiterer Fall ereignete sich dabei auch in Klein Scharrel, Gemeinde Edewecht. Ein Schwerpunkt der Taten kann auf den Zeitraum von 03.00 Uhr und 04.00 Uhr eingegrenzt werden. Es entstanden Schäden im Wert von mehreren tausend Euros.

Zeugen, die insbesondere verdächtige Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, Tel. 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

