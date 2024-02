POL-DA: Groß-Gerau: 17-Jähriger attackiert und bestohlen

Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots) - Am vergangenen Wochenende hatten es Einbrecher erneut auf Einfamilien- sowie Mehrfamilienhäuser im gesamten Landkreis abgesehen. So haben sich Kriminelle am Samstagabend (17.2.) zwischen 16 und 19.45 Uhr an drei Wohnhäusern in Griesheim zu schaffen gemacht. Jeweils in der ...

