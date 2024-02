Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Darmstadt

Darmstadt (ots)

Am Samstag, den 17.02.2024 zwischen 15:45 Uhr und 16:10 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Möbelhauses "Roller" in der Otto-Röhm-Straße ein geparkter, schwarzer BMW durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. An dem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 1200EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben, dass den BMW beim Ein- oder Ausparken gestreift hat. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter # 06154 / 6330 - 0 mit der aufnehmenden Polizeistation in Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell