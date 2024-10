POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Dinklage +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst wurde am Donnerstag, 17. Oktober 2024, gegen 16:45 Uhr, ein Radfahrer leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Der 74-jährige Delmenhorster befuhr den Radweg der Bremer Straße und überquerte die Kreuzung an der Syker Straße, um die Fahrt in Richtung Bremen fortzusetzen. Dabei wurde er vom ...

mehr