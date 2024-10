Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Jugendlicher Fahrer eines Kleinkraftrades bei Unfall in Bookholzberg verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Nachmittag von Dienstag, 15. Oktober 2024, ist ein junger Fahrer eines Kleinkraftrades bei einem Verkehrsunfall in Bookholzberg leicht verletzt worden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht.

Der 16-jährige Huder war mit seiner Schwalbe auf dem Pappelweg in Richtung Rethorn unterwegs. Kurz hinter dem Übergang von Ohlenbusch- und Pappelweg missachtete ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Kleinwagens die Vorfahrt des Jugendlichen und fuhr rückwärts von einem Grundstück auf den Pappelweg ein. Der 16-Jährige fuhr gegen das Heck des Kleinwagens, möglicherweise einem Toyota, und stürzte über den Lenker vom Kleinkraftrad. Der Fahrer des Kleinwagens stieg aus und machte Fotos mit seinem Handy, setzte sich danach aber wieder in Auto und entfernte sich in Richtung Rethorn vom Unfallort.

Der leicht verletzte 16-Jährige suchte anschließend ein Krankenhaus auf und begab sich am Mittwoch zur Polizei. Neben der Beschreibung des Kleinwagens, an dem Schäden am Heck entstanden waren, machte er auch Angaben zum Fahrer. Er war

- ungefähr 25 bis 30 Jahre alt - etwa 180 cm groß - von korpulenter Statur - Brillenträger

Wer Angaben zur Identität des gesuchten Fahrers machen kann oder einen Kleinwagen mit entsprechenden Schäden am Heck gesehen hat, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei Wildeshausen aufzunehmen.

