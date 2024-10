Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst wurde am Donnerstag, 17. Oktober 2024, gegen 16:45 Uhr, ein Radfahrer leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 74-jährige Delmenhorster befuhr den Radweg der Bremer Straße und überquerte die Kreuzung an der Syker Straße, um die Fahrt in Richtung Bremen fortzusetzen. Dabei wurde er vom Kleintransporter eines 37-Jährigen aus dem Kreis Verden erfasst, der die Bremer Straße in Gegenrichtung befuhr und in die Syker Straße abbiegen wollte.

Der Radfahrer erlitt Schürfwunden, verzichtete aber auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens. Wer den Unfall an der vielbefahrenen Kreuzung beobachtet hat, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

