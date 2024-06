Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsversuch in Fahrradladen

Zöllnitz (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Fahrradladen in Zöllnitz einzubrechen. Die Täter entnahmen hierzu einen Gullydeckel aus dem Nahbereich des Stores und schlugen damit auf ein Lagerfenster ein. Auch wenn Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro, hielt das Sicherheitsglas stand und die Unbekannten konnten nicht ins Innere gelangen. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass sich folgend mindestens ein Täter in die Ortslage Zöllnitz begab und dort möglicherweise ein Fahrzeug bestieg.

Die Polizei Saale-Holzland erbittet unter der Telefonnummer 036428/640 Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell