Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mann greift nach Beziehungsstreitigkeiten Polizeibeamte an +++ Eine Beamtin leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Nach Streitigkeiten mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin hat ein Mann am Donnerstag, 17. Oktober 2024, Beamte der verständigten Polizei angegriffen und eine Beamtin leicht verletzt.

Eine 37-jährige Frau aus Delmenhorst wählte gegen 14:45 Uhr den Notruf, nachdem es mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten zu Streitigkeiten gekommen war. Der 43-jährige Delmenhorster hatte sich zuvor mit einem Schlüssel, der sich nach der Trennung noch in seinem Besitz befand, widerrechtlich Zutritt zur Wohnung der Frau verschafft. Die verständigte Polizei nahm dem Verursacher den Schlüssel ab und verwies ihn der Anschrift. Gegen 16:50 Uhr verständigte die Frau erneut die Polizei. Ihr Ex-Partner hielt sich nun im Garten ihres Grundstücks auf und brüllte in Richtung ihrer Wohnung. Da der 43-Jährige somit dem zuvor ausgesprochenen Platzverweis nicht nachgekommen war, wurde ihm die bereits angedrohte Ingewahrsamnahme verkündet. Er reagierte umgehend aggressiv und leistete Widerstand. Die Beamten brachten ihn zu Boden und legten Hand- und Fußfesseln an. Da er auch um sich spuckte, zogen sie ihm zusätzlich eine Maske über den Mund. Während des Transports und auch in der Dienststelle wehrte er sich vehement und schaffte es, die angelegte Fußfessel zu zerstören. Durch einen folgenden Tritt gegen den Kopf verletzte er eine 25-jährige Beamtin leicht.

Gegen den 43-Jährigen wird wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Nacht verbrachte er im Gewahrsamsbereich der Polizei, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen werden musste.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell