Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Autobahnpolizei Ahlhorn vom 19.10.2024

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfall zwischen vier beteiligten PKW mit fünf verletzten Personen ++

Am Freitag, den 18.10.2024 gegen 13:30 Uhr, kommt es auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg (Höhe Gemeinde Stuhr) zu einem Verkehrsunfall zwischen vier beteiligen PKW, in dessen Folge fünf Personen leicht verletzt werden. Ein 64-jähriger Cloppenburger erkennt mit seinem PKW Kia den am Stauende haltenden PKW VW einer 54-jährigen Wildeshauserin zu spät und fährt auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß wird der VW auf einen davorstehenden PKW Ford einer 21-jahrigen aus Visselhövede geschoben. Die am Stauende befindliche Unfallstelle wird durch einen 24-jährigen Berliner ebenfalls zu spät erkannt, sodass er mit seinem mit drei weiteren Insassen (weiblich 23 Jahre, weiblich 1 Jahr, männlich 2 Jahre) besetzten PKW VW auf den Kia des 64-jährigen Cloppenburgers auffährt. Durch die Zusammenstöße werden die vier Insassen des Berliner VW, sowie die 54-jährige Wildeshauserin leicht verletzt mit Rettungswägen örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Drei der vier beteiligten PKW sind in Folge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Es entsteht ein Gesamtschaden von geschätzten 13.400 Euro. Gegen den 64-jährigen Cloppenburger, sowie gegen den 24-jährigen Berliner werden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

++ Verkehrsunfall und Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Am Freitag, den 18.10.2024 gegen 15:00 Uhr, kommt es auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg auf Höhe der Gemeinde Stuhr zu einer seitlichen Kollision zwischen einem PKW eines 62-jährigen Emdeners und einem Sattelzug eines 51-jährigen Hamburgers. Im Verlauf der Unfallaufnahme kann durch die aufnehmenden Polizeibeamten festgestellt werden, dass die erforderliche Fahrerlaubnis des 51-jährigen Hamburgers nicht mehr gültig ist. Ein Strafverfahren wird eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Für Rückfragen zu vorstehenden Meldungen, wenden Sie sich bitte an die Autobahnpolizei Ahlhorn unter 04435/9316-0.

