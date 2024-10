Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Junge Autofahrerin verursacht aufgrund überhöhter Geschwindigkeit einen Verkehrsunfall +++ Eine Mitfahrerin leicht verletzt +++ Hoher Sachschaden +++ Führerschein beschlagnahmt

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Eine junge Autofahrerin hat am Donnerstag, 17. Oktober 2024, gegen 21:45 Uhr, einen Verkehrsunfall im Stadtzentrum von Delmenhorst verursacht. Eine Insassin in ihrem Pkw erlitt leichte Verletzungen, es entstand hoher Sachschaden. Der Führerschein der Verursacherin wurde beschlagnahmt.

Die 19-jährige Frau aus Delmenhorst befuhr mit ihrem voll besetzten Kleinwagen den Parkplatz "An den Graften". Nach Angaben von unabhängigen Zeugen passierte sie die Linkskurve in Richtung "Hans-Böckler-Platz" mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und kam dadurch in der Tempo-30-Zone nach rechts von der gepflasterten Fahrbahn ab. Der Kleinwagen kollidierte mit einem Verkehrszeichen und überfuhr eine massive Straßenlaterne, ehe er stark beschädigt auf dem Gehweg zum Stillstand kam. Eine 20-jährige Mitfahrerin aus Ganderkesee klagte nach dem Unfall über Schmerzen. Der Kleinwagen der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit, insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 17.000 Euro.

Gegen die 19-jährige Delmenhorsterin wird unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Weil durch das beschriebene Fahrverhalten der jungen Frau dringende Gründe für eine Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen sprachen, ordnete die kontaktierte Staatsanwaltschaft Oldenburg die Beschlagnahme ihres Führerscheins an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell