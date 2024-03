Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Festnahmen nach Einbruch auf Zechengelände

Recklinghausen (ots)

Auf einem Zechengelände im Bereich der Fernewaldstraße in Bottrop konnten am Samstag gegen 20:20 Uhr zwei Tatverdächtige aus Dorsten nach einem Einbruch festgenommen werden. Zuvor zeigte eine Videoüberwachung die beiden Unbekannten, die sich unbefugt auf dem dortigen Gelände befanden. Der zuständige Sicherheitsdienst informierte die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten in einem Gebüsch einen 45-Jährigen und einen 29-jährigen Dorstener feststellen. In den mitgeführten Rücksäcken hatten die beiden Werkzeuge, die nach bisherigen Erkenntnisstand als Einbruchsmittel in Betracht kommen. Auf dem Gelände wurde zuvor eine Tür aufgebrochen. Der Innenbereich wurde durchwühlt. Dort lagen diverse Kupferkabel, die die Täter zum Abtransport bereitlegten. Die Festgenommenen wurden zur Polizeiwache gebracht. Bereits am Freitag konnte der der 45-Jährige mit einem gestohlenen Fahrrad und Kupferkabeln durch die Polizei an der Örtlichkeit angetroffen werden. Auch hier wurde eine Strafanzeige geschrieben. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

