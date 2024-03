Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: 89-Jährige überrascht Einbrecher

Recklinghausen (ots)

Am Freitag (22.03.2024) überraschte eine 89-Jährige aus Herten einen unbekannten Einbrecher in ihrer Wohnung. Der Mann verschaffte sich zwischen 12:00 Uhr und 13:45 Uhr Zutritt zu ihrer Wohnung an der Straße "Zum Schloßpark". Als die Seniorin von ihrem Einkauf zurückkehrte, traf sie den Täter in ihrer Wohnung an. Die 89-Jährige forderte den Unbekannten mehrmals dazu auf, ihre Wohnung sofort zu verlassen. Der Mann zeigte sich zunächst nicht beeindruckt und durchwühlte die Schränke der Dame weiterhin. Dann flüchtete er ohne Beute. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: 1,80 Meter, normale Statur, dunkle kurze Haare, dunkle Augen, beigefarbene Baseballkappe, helle Bekleidung

Die Polizei bittet unter der Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Schützen Sie ihr Haus oder ihre Wohnung vor Einbrechern und informieren sie sich rund um das Thema Einbruchschutz. Präventionshinweise finden Sie unter folgendem Link:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-2

Oder rufen Sie die Kolleginnen und Kollegen einfach an: 02361 55 3344

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell