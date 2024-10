Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erneute Sachbeschädigung an PKW in Güstrow

Güstrow (ots)

Am heutigen Tage kam es zu einer weiteren Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug im Stadtbereich Güstrow. Nach vorliegenden Erkenntnissen stellte der 42-jährige deutsche Fahrzeughalter am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr seinen Mitsubishi auf eine Parkfläche Am Wall in Güstrow. Am heutigen Tag wurde gegen 13:25 Uhr dann die Beschädigung am Fahrzeug festgestellt und das Polizeihauptrevier Güstrow über den Vorfall informiert. Offenbar wurde die Frontscheibe sowie die Seitenscheibe der Fahrerseite eingeschlagen und die Reifen zerstochen. Im Zuge der Spurensicherung und Tatortarbeit wurde der Kriminaldauerdienst der Polizei hinzugezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei Güstrow ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt.

Zuvor berichteten wir bereits über einen beschädigten PKW auf einem Parkplatz in Güstrow Bistede am vergangenen Sonntagmorgen (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5876075).

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

