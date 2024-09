Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannter Täter demoliert PKW auf Güstrower Parkplatz - Polizei sucht Mann mit weißer Kapuze

Güstrow (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr meldete ein Hinweisgeber dem Polizeihauptrevier Güstrow einen beschädigten Mercedes auf dem Parkplatz in Güstrow-Bistede Höhe der Freien Schule. Der PKW wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten am Auffindeort ohne Kennzeichen, mit eingeschaltetem Licht und eingeschlagenen Fensterscheiben festgestellt. Die PKW-Kennzeichen konnten kurz darauf in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden. Weiterhin wurde die Karosserie massiv beschädigt und das Fahrzeuginnere durchwühlt. Der Sachschaden wird hierbei auf etwa 5.000 EUR geschätzt. Laut Zeugenaussagen soll es gegen 23:50 Uhr zu mehreren lauten Knallgeräuschen aus Richtung des Tatortes gekommen sein. Die Kriminalpolizei Güstrow ermittelt nun gegen Unbekannt und sucht in diesem Atemzug einen Mann, der sich zum besagten Zeitpunkt am Tatort aufgehalten haben soll und sich in Richtung Goldberger Straße entfernt hat. Er war laut Zeugenaussage mit einem weißen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke sowie einer dunklen Hose bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell