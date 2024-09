POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der A 20

Rostock (ots) - Schwerin (Görries) In den späten Abendstunden des 29.09.2024 wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock via Notruf ein Brand auf dem Gelände einer Schweriner Kabelbaufirma gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten gegen 21:45 Uhr mehrere Kabeltrommeln auf dem Firmengelände in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr der Landeshauptstadt Schwerin konnte ein ...

mehr