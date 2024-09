Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Abschlussmeldung Personen entziehen sich der Polizeikontrolle und werfen einen Rucksack weg

Rostock/ Bentwisch (ots)

Korrektur Einsatztag: 29.09.2024 In Zusammenarbeit mit der Bundespolizei Rostock, des Zolls und der Landespolizei MV konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung nach der zu Fuß geflüchteten Person ein Rucksack festgestellt werden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen führten diese zunächst nicht zur Feststellung der geflüchteten Personen. Der Besitzer des Rucksacks konnte zu einem späteren Zeitpunkt durch die Bundespolizei in einem Regionalzug Höhe Hagenow angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Person handelt es sich um einen 38-jährigen gebürtigen Albaner, der inzwischen in Schweden lebt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von dem aufgefundenen und durch den Tatverdächtigen zurückgelassenen Rucksack Gefahren ausgehen könnten, wurde der Munitionsbergungsdienst hinzugezogen. Im Umkreis von 100 m um den Fundort wurden insgesamt 21 Anwohner der Gemeinde Bentwisch evakuiert. Nach der Prüfung durch den Munitionsbergungsdienst konnte eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung ausgeschlossen werden. In dem aufgefundenen Rucksack konnten sechs Schusswaffen (Handfeuerwaffen) sowie 11 dazugehörige Magazine gefunden werden. Im Rahmen der Absperrmaßnahmen und Evakuierung unterstützten 29 Kameraden der Feuerwehr Bentwisch. Entsprechende Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie eine Ordnungswidrigkeit wegen der Missachtung der Weisung von Zollbeamten wurden gefertigt. Personen, die Angaben oder Hinweise zum Verbleib des silberfarbenen VW Passat mit dem schwedischen Kennzeichen WPX302 machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rostock-Dierkow unter 0381 65880, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu melden. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

