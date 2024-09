POL-HRO: Unbekannte bringen Graffiti an Hauswänden an

Bad Doberan (ots) - Am 28.09.2024 geriet auf einem Sandparkplatz in der John-Brinkmann-Str. in 18209 Bad Doberan aus unbekannter Ursache gegen 22:00 Uhr ein PKW in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf einen weiteren, direkt daneben abgestellten, PKW über. Beide PKW erlitten wirtschaftlichen Totalschaden. Ein dritter PKW wurde durch die Hitzeeinwirkung leicht beschädigt. Die freiwillige Feuerwehr aus Bad Doberan ...

