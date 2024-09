Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Pkw durch Brand zerstört

Bad Doberan (ots)

Am 28.09.2024 geriet auf einem Sandparkplatz in der John-Brinkmann-Str. in 18209 Bad Doberan aus unbekannter Ursache gegen 22:00 Uhr ein PKW in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf einen weiteren, direkt daneben abgestellten, PKW über. Beide PKW erlitten wirtschaftlichen Totalschaden. Ein dritter PKW wurde durch die Hitzeeinwirkung leicht beschädigt. Die freiwillige Feuerwehr aus Bad Doberan konnte den Brand vollständig löschen. Insgesamt waren 10 Kameraden mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort. Der Kriminaldauerdienst aus Rostock kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Die ausgebrannten PKW wurden zur Brandursachenermittlung beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000EUR. Da ein Fremdverschulden vor Ort nicht ausgeschlossen werden konnte, nahm die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung auf. Zeugen die sachdienlichen Hinweise zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte im Polizeihauptrevier Bad Doberan unter der TelNr.: 038203/560 oder über die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell