POL-LIP: Lemgo - Zigarettenautomat aufgeflext

Lippe (ots) - Am Donnerstagabend kam es zwischen 18:50 Uhr und 20:50 Uhr zu einem Heckenbrand in der Hummerbrucher Straße. Durch das Feuer verbrannte eine Hecke auf ca. 10 Meter Länge und 4 Meter Höhe komplett. Außerdem griff das Feuer auch auf ein angrenzendes Wohnhaus über. An diesem entstand Sachschaden an der Fassade und an einigen Fenstern. Der Brand konnte ...

