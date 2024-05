POL-LIP: Detmold. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Jugendliche aus Horn-Bad Meinberg wieder da.

Lippe (ots) - Mittwochnacht (01.05.2024) gegen 3:35 Uhr trat eine 18-jährige Frau aus einer Tankstelle in der Ernst-Hilker-Straße. Draußen fuhr ein grauer VW mit den rechten Rädern über ihre Füße. Die Person am Steuer hielt nicht an, sondern flüchtete über die Siegfriedstraße in Richtung Innenstadt. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Wer Hinweise auf das Fahrzeug und die Person am Steuer geben kann, meldet ...

mehr