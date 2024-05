Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Kradfahrerin stürzt bei Fahrstunde

Lippe (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 18:17 Uhr auf der Schackenburger Straße im Verlauf einer scharfen Kurve zu einem Alleinunfall eine 28-jährigen Krad-Fahrschülerin aus Bielefeld. Die Fahrschülerin war in Fahrtrichtung Heipke unterwegs und ist aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Krad in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, kurz durch die Luft geflogen und letztlich auf den angrenzenden Radweg gestürzt. Die Bielefelderin zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An ihrem Krad entstand Sachschaden.

