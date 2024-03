Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Iraner in Görlitz, Ägypter in Bad Muskau aufgegriffen

Görlitz, Bad Muskau (ots)

In der Nacht zum Dienstag stellten Beamte des örtlichen Polizeireviers in Görlitz, Nikolaigraben, zwei Iraner fest. Weil die beiden stark unterkühlt waren, wurde der Rettungsdienst an den Aufgriffsort gerufen. Letztlich halfen aber schon warme Decken, so dass es den 17 und 20 Jahre alten Ausländern schnell besser ging. Später übernahm die Bundespolizei die beiden unerlaubt Eingereisten, die im Weiteren ans Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übergeben wurden.

Ein paar Stunden später teilte kurz nach 06.00 Uhr eine Anwohnerin aus Krauschwitz dem Polizeirevier Weißwasser mit, dass sie im Ort (Obermühle) verdächtige Personen beobachtet habe. Wenig später trafen die Uniformierten dann in Bad Muskau, Grüner Weg, auf vier Ägypter. Auch diesen Fall übernahm die Bundespolizei. Sie zeigte die vier Migranten wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise an und wies sie anschließend nach Polen zurück.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell