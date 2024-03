Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Über Bad Muskauer Stadtbrücke unerlaubt nach Deutschland eingereist

Bad Muskau (ots)

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf stellte am gestrigen Abend gegen 20.00 Uhr in Bad Muskau vier Männer fest. Diese waren zuvor offensichtlich über die Stadtbrücke von Polen nach Deutschland gelaufen. Drei dieser Männer (29, 25, 46) kommen aus dem Senegal, der vierte Mann aus Guinea (24). Weil das Quartett die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllte, demnach unerlaubt einreiste, wurde es zur Dienststelle mitgenommen. Während die Senegalesen später nach Polen zurückgewiesen wurden, ist der Guineer an eine Erstaufnahmeeinrichtung übergeben worden.

Bereits in der Nacht zum Montag waren gegen 01.30 Uhr vier Iraner (21, 29, 34, 39) auf die gleiche Art und Weise nach Deutschland gelangt. Auch in diesem Fall hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Aufgegriffenen übernommen.

