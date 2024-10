POL-HRO: Verkehrseinschränkungen aufgrund von Autokorsos im Bereich Bad Doberan und Nordwestmecklenburg

Parchim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Parchim ist eine Fußgängerin nach Zusammenstoß mit einem Transporter schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die 54-jährige Fußgängerin gegen 07:40 Uhr einen Zebrastreifen in der Lübzer Straße als sie von einem Transporter erfasst und von der Fahrbahn geschleudert wurde. Die 54-Jährige schob beim Überqueren der Straße ihr ...

