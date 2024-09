Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall bei Sternberg mit mehreren Verletzten

Sternberg (ots)

Am Montag, 30.09.2024, ereignete sich gegen 15:20 Uhr auf der B104 zwischen Sternberg und dem Abzweig Pastin ein schwerer Unfall mit drei beteiligten Pkw. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Pkw Ford, welcher aus Richtung Güstrow in Richtung Sternberg unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und stieß mit einem Land Rover zusammen. Dieser wurde hierdurch in den Gegenverkehr geschleudert. In der weiteren Folge stieß der Rover frontal mit dem dritten Pkw der Marke Peugeot zusammen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst zuzüglich eines Rettungshubschraubers kamen zum Einsatz. Die 57-jährige Fahrerin des Peugeot musste durch die Feuerwehr mit Technik aus ihrem Pkw befreit und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. An der Unfallstelle kam ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Die Fahrbahn wurde zur Durchführung der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für mehrere Stunden bis 19:30 Uhr voll gesperrt. Drei weitere Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen. Es handelte sich bei allen Beteiligen um deutsche Staatsangehörige. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall übernommen. René Borchers Polizeihauptkommissar Polizeirevier Sternberg

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell