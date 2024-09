Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Beifahrerin durch Glassplitter bei Wildunfall verletzt

Parchim / Stolpe (ots)

Bei einem Wildunfall wurde in der Nacht zu Sonntag eine Beifahrerin durch Glassplitter einer geborstenen Windschutzscheibe leichtverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 35-jährige Autofahrer die A24 in Fahrtrichtung Hamburg, als gegen 0:30 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Parchim ein Hirsch auf die Fahrbahn lief. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Wildtier. Dabei wurde die 26-jährige Beifahrerin durch umherfliegende Glassplitter leicht am Arm verletzt. Infolge des Zusammenpralls war der PKW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Hirsch verendete an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell