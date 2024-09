POL-HRO: Zeugen gesucht: Auseinandersetzung in der Schweriner Altstadt

Boltenhagen (ots) - Im Zeitraum von Donnerstagabend zu Freitagfrüh kam es in Boltenhagen zum Einbruch in einen Lagerschuppen. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen der oder die unbekannten Täter gewaltsam in drei Schuppenabteile eines Lagerschuppens in der Tarnewitzer Straße in Boltenhagen ein und entwendeten daraus Lebensmittel und Werkzeuge. Ersten Schätzungen zufolge liegt die Höhe des Stehlschadens bei etwa 1600 ...

mehr