POL-HRO: Einbruch in mehrere Schuppen - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) - In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei in Schwerin drei Verkehrsunfälle, bei denen Personen verletzt wurden. In einem Fall wird eine unbekannte Autofahrerin gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sie war an einem Unfall beteiligt, bei dem eine 24-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Sie brachte die Verletzte zwar ins Krankenhaus, doch wurden keine Personalien ausgetauscht. Der Unfall ...

