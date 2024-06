POL-EU: Feierlichkeiten am Europaplatz gestört

Euskirchen (ots) - Am Sonntag (23. Juni) wurde von Zeugen in Höhe der Einmündung Speckelsteinstraße/ Fasanenstraße in Euskirchen ein Straßenablauf mit fehlendem Gitter festgestellt. Das Straßenablaufgitter konnte im Nahbereich nicht aufgefunden werden. Ein Anwohner beseitigte die Gefahrenstelle provisorisch mit einem Holzbrett. Es wurde eine Anzeige bezüglich des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gefertigt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr