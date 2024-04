Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden, Verursacher unbekannt

66773 Schwalbach (ots)

Am 05.04.2024 befuhr ein 66-jähriger Pkw-Führer die Hülzweiler Straße in Schwalbach in Richtung Hülzweiler. Zwischen Weiherstraße und Hauptstraße stand am rechten Fahrbahnrand ein weißer Transporter, welcher unmittelbar vor dem Pkw des 66-Jährigen auf die Fahrbahn fuhr. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der Fahrer des Pkws aus und kollidierte mit einem auf der anderen Straßenseite geparkten Fahrzeug und einer dortigen Mauer. Nach dem Unfall fuhr der weiße Transporter in Richtung Hülzweiler davon. Nach den bisherigen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 24.000EUR. Der 66-Jährige wurde leichtverletzt. Die Polizei bittet Personen, die Zeugen des Verkehrsunfalles wurden oder Hinweise zu dem Transporter geben können, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell