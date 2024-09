Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

Mettmann (ots)

Kellerbrand in einem Einfamilienhaus sorgt für einen Feuerwehreinsatz.

Am 14.09.2024 wurde die Feuerwehr Mettmann um 14:44 Uhr zu einem Kellerbrand auf die Straße "Am Predigtstuhl" alarmiert. In einem Einfamilienhaus war es zu einem Brand einer Waschmaschine im Keller gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen. Der Kellerbereich sowie das Erdgeschoss waren stark verraucht. Umgehend wurde ein Löschtrupp zur Brandbekämpfung in den Keller vorgeschickt. Der Brandherd konnte schnell lokalisiert und die Waschmaschine abgelöscht werden. Anschließend wurde das Gebäude mit Hochdrucklüftern vom Rauch befreit. Zwei Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Gegen 16 Uhr war der Einsatz beendet und die Einheiten konnten ihren Standort anfahren.

Im Einsatz war die Feuerwehr Mettmann, der Rettungsdienst Mettmann sowie die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Mettmann, übermittelt durch news aktuell