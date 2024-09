Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: +++ Wohnungsbrand, Mehrere Personen gerettet +++

Mettmann (ots)

Am 10.09.2024 wurde die Feuerwehr Mettmann um 17:37 Uhr auf die Bahnstraße alarmiert.

In einer Wohnung im dortigen Untergeschoss sollte es zu einem Brandereignis und einer Rauchentwicklung im Treppenraum gekommen sein.

Bei Eintreffen der Feuerwehr standen bereits mehrere Anwohner auf der Straße. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses befanden sich zu der Zeit noch in Ihren Wohnungen, konnten diese aber aufgrund des bereits verrauchten Treppenraumes nicht mehr verlassen. Die Personen aus der Brandwohnung haben sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen können und befanden sich vor dem Gebäudeeingang.

Unverzüglich wurde ein Löschtrupp in die betroffene Kellerwohnung zur Erkundung und der Einleitung von Löschmaßnahmen vorgeschickt. Durch weitere Einsatzkräfte mussten insgesamt 17 Personen aus dem betroffenen Gebäude in Sicherheit gebracht werden. Alle Personen sind durch den Rettungsdienst in einem vor Ort befindlichen Bus der Rheinbahn gesichtet und betreut worden. Zwei Personen, darunter ein Kind, wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Vermutlich war ein technischer Defekt der Grund für das Brandereignis. Das Feuer und somit die Ausbreitung des Brandes konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandwohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Bewohner konnten bei Familienangehörigen untergebracht werden.

Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Mettmann sowie ein Rettungswagen der Stadt Haan und das Notarzteinsatzfahrzeug des Kreises Mettmann vor Ort.

Für die Zeit des Einsatzes musste die Bahnstraße durch die Polizei NRW Mettmann komplett gesperrt werden.

Nach ca. 2 Stunden war der Einsatz der Feuerwehr Mettmann beendet.

