Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholfahrt: Gestartet mit einer Gabel

Wöbbelin (ots)

Nach einem Zeugenhinweis konnte in der Nacht zu Sonntag in Wöbbelin ein alkoholisierter Autofahrer von der Polizei gestoppt werden. Zeugen meldeten zuvor in Ludwigslust einen älteren PKW Kombi, dessen Fahrweise sehr auffällig gewesen sein soll. Unter anderem sei das Fahrzeug teils ohne Licht mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren, fast mit Verkehrsinseln kollidiert und habe die Geschwindigkeiten immer stark verringert und beschleunigt. Schließlich gelang es den Beamten den 26-jährigen Fahrzeugführer gegen 0:30 Uhr in Wöbbelin zu stoppen und zu kontrollieren. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,1 Promille beim Fahrzeugführer, der sichtliche Gleichgewichtsprobleme hatte. Dennoch war er offensichtlich in der Lage, seinen PKW mit einer Gabel zu starten, da er nach eigenen Angaben seine Fahrzeugschlüssel verloren habe. Beim aus der Ukraine stammenden Autofahrer wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

