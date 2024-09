Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Kleinen (ots)

Bereits am zurückliegenden Donnerstag kam es in Bad Kleinen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich der oder die unbekannten Täter im Zeitraum von circa 07:00 bis 11:00 Uhr gewaltsam Zutritt ins Haus, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Wertsachen. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Spuren am Tatort gesichert und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei erhielt im Verlauf des Wochenendes mehrere Hinweise, dass auffällige Personen in Bad Kleinen und dem umliegenden Bereich unterwegs seien und augenscheinlich Einfamilienhäuser fotografieren würden. Eingesetzte Kräfte haben in dem Bereich Personen festgestellt und kontrolliert.

Offenbar werden in diesem Zusammenhang bereits Bilder von Personen in den sozialen Medien geteilt. Vor diesem Hintergrund, unter anderem zum Schutz von Persönlichkeitsrechten, appelliert die Polizei, Bilder nicht ohne Erlaubnis zu verbreiten und sich an keinen Spekulationen zu beteiligen. Dies könnte ebenfalls strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Relevante Informationen sollten immer zuerst mit der Polizei und nicht in sozialen Medien geteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell