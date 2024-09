POL-FR: Freiburg: 23-Jähriger nach Raub auf Juweliergeschäft festgenommen

Freiburg (ots) - An der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden-Mitte kam es am Sonntag 29.09.2024, gegen 13.35 Uhr, zu einem Unfall zwischen zwei Pkws mit einem unklaren Hergang. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer, von Nollingen kommend, stand auf der Bundesstraße 316 an der Lichtzeichenanlage und wollte an der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden-Mitte nach links auf die ...

mehr