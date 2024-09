Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Frontalkollision zwischen Geländewagen und Kleintransporter - ein Schwerverletzter

ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Samstag, 28.09.2024, gegen 11.05 Uhr, kollidierten auf der Landstraße 143, zwischen dem Turbinenkreisel und der Ortschaft Karsau, ein Geländewagen und ein Kleintransporter frontal miteinander. Der 50-jähriger Fahrer des Geländewagens befuhr die Landstraße vom Turbinenkreisel kommend in Richtung Karsau, kam aus hier noch nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Der 50-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Geländewagen befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt und auch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Der Streckenabschnitt auf der Landstraße war wegen der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge sowie der Fahrbahnreinigung bis gegen 16.20 Uhr komplett gesperrt. Neben dem Rettungsdienst, Feuerwehr sowie der Polizei, war auch eine Fachfirma zur Straßenreinigung im Einsatz.

