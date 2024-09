Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall zur Mittagszeit führt in Lörrach zu enormen Verkehrsbeeinträchtigungen

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Wiesentalstraße, unweit der Einmündung zum Grüttweg, führte am Freitag, 27.09.2024, ab 12.00 Uhr, in Lörrach zu enormen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Wiesentalstraße von Lörrach kommend in Richtung Autobahnanschlussstelle, als ihm wohl einfiel, dass er auf der Wiesentalstraße wenden wolle. Zunächst überfuhr er eine Speerfläche, musste aber bei dem Wendemanöver seinen Pkw zurücksetzen, so dass das Fahrzeugheck seines Pkws auf die Fahrspur in Richtung Autobahnanschlussstelle hineinragte. Im weiteren Verlauf kollidierte ein 30-jähriger Fahrer eines Lkws, welcher in Richtung Autobahnanschlussstelle unterwegs war, mit der hinteren linken Fahrzeugseite des Pkw des 56-Jährigen. Durch die Wucht der Kollision kam der Pkw des 56-Jährigen auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Keiner der Beteiligten machte Verletzungen geltend. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Bis gegen 12.50 Uhr war die Wiesentalstraße (Bundesstraße 317) komplett gesperrt. Danach einspurig wieder befahr und gegen 13.20 Uhr wurde sie wieder freigegeben. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr im Einsatz.

